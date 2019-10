¿Habrá Joker 2?: Joaquin Phoenix no se niega a la posibilidad

Joaquin Phoenix se encuentra probando las mieles de la gloria en este preciso momento, gracias al brutal recibimiento que ha tenido Joker en la taquilla internacional.

Existe un debate vigente sobre los elementos que glorifica la cinta. Pero lo que resulta irrefutable para todos es que la actuación de su protagonista es una de las mejores que se ha visto en bastantes años.

Así que, como sería de esperarse, medio mundo ya encuentra inquieto sobre la posibilidad de darle continuidad a esta historia con una posible Joker 2.

Justo bajo esa visión, Joaquin Phoenix acaba de ser entrevistado en Popcorn With Peter Travers. Donde el tema de una secuela fue inevitable y la repuesta del actor resultó aún más sorprendente:

Como si la película no fuera suficientemente perturbadora.

Honestamente, no he podido dejar de pensar en el personaje. He hablado mucho con Todd [Phillips, el director] acerca de qué otra cosa podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos de nuevo.

Pero también hemos hablado específicamente de si podríamos hacer algo más con Joker que resulte interesante. Esto terminó siendo un papel soñado para mí.

No se si hay algo más que hacer. De ser así, Todd y yo todavía estaríamos filmando escenas, ¿cierto? Porque Joker parecía no tener fin. Me refiero a las posibilidades de lo que podíamos hacer con el personaje.