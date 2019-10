Alta Fidelidad con Chile: Actor John Cusack se manifestó a favor de las protestas contra Piñera

John Cusack es conocido quizás por los más cinéfilos por su "Top Five", listado que lo hizo famoso en esa gran película que es "Alta Fidelidad", donde interpreta a Rob Gordon, el dueño de una disquería.

Lo cierto es que el actor de 53 años es un gran activista político, tal como lo expresa su perfil en Wikipedia:

Ahora en sus tweets apoya abiertamente al candidato demócrata, Bernie Sanders.

En su cuenta de Twitter, Cusack aprovechó de subir una foto impresionante de Plaza Italia que corresponde a la actriz Susana Hidalgo.

Chicago boys – Milton Friedman – neoliberalism

HorvatSrecko: "It's not 30 pesos, it's 30 years" – probably the best slogan these days in #Chile fighting against the dystopian legacy of the Chicago Boys pic.twitter.com/uYsXhBsGy8”

— John Cusack (@johncusack) October 27, 2019