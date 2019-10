Video: Joaquin Phoenix va al cine a una función de Joker en LA y la gente le pide que ría

Joker acaba de estrenarse el pasado fin de semana para hacer historia con su recaudación en taquilla. La cinta ha sido glorificada por un sector y atacada por otros.

El filme ha generado bastante controversia, pero eso también significa que medio mundo la fue a ver en estos días. Y eso incluye hasta a su protagonista, Joaquin Phoenix.

Durante las últimas horas se han vuelto virales los videos de un montón de gente en una afortunada sala de cine de Los Angeles, California.

Este fin de semana ellos acudieron a ver Joker, como muchos de nosotros. Sólo que al final descubrieron que el propio protagonista estaba ahí con ellos.

Actor Joaquin Phoenix surprised audiences in Los Angeles by showing up at screenings of his film #Joker pic.twitter.com/K9QL43Gunq

— Reuters India (@ReutersIndia) October 7, 2019