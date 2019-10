Jeremy Clarkson, ex presentador de Top Gear dice que Greta Thunberg es una "mocosa malcriada" y que "debería callarse"

No se quedó corto de palabras el tuerca.

Jeremy Clarkson está en la memoria de los muchos que vieron con fascinación el tremendamente popular Top Gear, el programa tuerca televisivo por excelencia durante muchos años.

El presentador actualmente tiene una columna de opinión en el tabloide británico The Sun, y hoy se encargó de destrozar a la niña de 16 años, Greta Thunberg.

Dice que cuando una niña adolescente tiene un berrinche, la mayoría de los padres la mandarían a su habitación hasta que se calme, pero que en el caso de Greta, se le aplaude en la ONU.

Frente al viral "¿Cómo se atreven?" del discurso de Greta, el le dice que cómo se atreve a navegar en una embarcación de fibra de vidrio, que costó 15 millones de libras y que ella no construyó, además de "no mencionar el motor diesel de emergencia".

La desafía a no tomar píldoras cuando le duele la cabeza, a no tomar agua potable por algún motivo y a no comprar comida en almacenes, porque "ninguna niña de 16 años es responsable de eso".

La llama una mocosa malcriada y que debería callarse, porque los adultos están trabajando para que gente como ella duerma tranquila, construyendo aviones de combate.

La verdad es que es una pieza bien delirante, cuyos argumentos de seguro encontrarán aprobación entre los adultos enojados con una adolescente de 16 años que está tratando de cambiar el mundo.