El iPhone 5 ya tiene fecha de muerte, pero aún lo puedes salvar con una actualización

Con una simple actualización puedes salvar de la muerte a tu iPhone 5, ya que su fecha de muerte se encuentra muy cercana.

Sabemos que los iPhone son los equipos de telefonía con menos tiempo de vida. Ya que más tardas en ahorrar para uno que en lo que tarda Apple para hacerlo incompatible con todas las apps. Es por eso que se ha confirmado la fecha de “muerte” del iPhone 5 es el 3 de Noviembre, pero parece que no todo está perdido. Al menos así es como lo reporta la misma Apple.

Una actualización para terminar todas las actualizaciones

De acuerdo con el portal de soporte de Apple, la fecha en que estos móviles dejarán de funcionar ya se encuentra cerca, pero hay una manera de salvarlos. Ya que por medio de una actualización especial, podrás seguir usando tu equipo a pesar de que ya no se debería.

En caso de no actualizar tu equipo como lo sugiere Apple, entonces perderás acceso a la mismísima App Store, no podrás acceder a Internet ni aunque uses Google Chrome y tampoco tendrás acceso a iCloud. Literalmente, dejarás de poder usar tu equipo más que para llamadas o mensajes básicos.

Así que si lo que quieres o no tener que cambiar de equipo, entonces entra a la siguiente web e instala la nueva actualización antes del 3 de Noviembre. Esta descarga, ayudará a que el GPS de tu equipo siga funcionando de manera normal.

De acuerdo a la misma página de Apple, algunos dispositivos se vieron afectados gracias a un error masivo que ocurrió el 6 de Abril de este mismo año. Los productos de la competencia se vieron afectados de inmediato, pero el iPhone 5 solo presentará fallas en su GPS a partir del 3 de Noviembre, de ahí que decidieran sacar la nueva actualización.

La nueva versión del software será la 10.3.4. Así que no bajes otra que no sea esa y que no venga en el link que te proporcionamos.