Selena Gomez sorprende con dos videos grabados en iPhone 11 Pro

La cantante se sumó a Apple en una campaña para promocionar su nuevo teléfono, con esta novedosa estrategia.

La popular cantante Selena Gomez conmueve a su público con dos nuevos éxitos: “Lose You To Love Me” (Perderte para amarme) y “Look at Her Now” (Mírala ahora). Los videos musicales fueron filmados en su totalidad utilizando un iPhone 11 Pro y lanzados con apenas un día de diferencia.

En “Lose You To Love Me”, la letra parece hacer alusión a la tormentosa relación que la artista sostuvo con Justin Bieber. El iPhone 11 Pro sirvió a la cantante para contar un historia de amor, pérdida y aceptación, en un artístico y sombrío video en blanco y negro.

Esta acción estratégica marca la colaboración de la artista con la poderosa Apple, al confiarle la producción del primer sencillo del álbum sucesor de “Revival”.

Se trata de un video sencillo, donde el foco de la atención está sobre Selena. Ella aparece sola en la pantalla, sentada y en actitud reflexiva, mirando a la cámara del iPhone 11 Pro mientras canta.

El contenido de la canción y la forma de presentarla hacen ver que la fuente de inspiración fue una experiencia muy personal. Así lo dejó ver la artista en un comentario publicado en Vevo: “Está inspirada en muchas cosas de mi vida”.

Sin embargo, no todo es pesar para Selena. También envió un mensaje de esperanza y crecimiento personal: “Quiero que las personas sepan que saldrán fortalecidas y con una mejor versión de quienes son ahora”.

Thank you all for standing by my side through the highs and lows. I couldn’t do it without you all and I can’t wait to start my next adventure with you. 🖤 Lose You To Love Me is out now. #ShotOniPhone #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/WJG0Y1Fpik — Selena Gomez (@selenagomez) October 23, 2019

Iphone 11 Pro captura el optimismo

Seguido del reflexivo “Lose You To Love Me”, Selena Gomez sorprendió con el rítmico y colorido video musical “Look at Her Now”, también grabado completamente en iPhone 11 Pro.

Este segundo nuevo sencillo parece la continuación del primero, en una fase más optimista. Aquí la propuesta contrasta por lo diferente, muestra a una Selena vibrante y alegre acompañada en una movida coreografía.

La cantante dijo a sus seguidores en las redes sociales que se trató de un regalo especial para ellos. “Agradezco empujarme a ser la mejor”, les dijo.

And here’s my special gift to all of my ride or dies! I created this especially for you. Y’all have been through it all with me and I thank you for pushing me to be the best. Look At Her Now is out now. ❤️ https://t.co/aFDgALPxwl #ShotOniPhone #LookAtHerNow pic.twitter.com/cYBrStFt8f — Selena Gomez (@selenagomez) October 24, 2019

Los videos musicales fueron filmados por la directora Sophie Muller, informó Billboard. Los sencillos están en Apple Music, así como los servicios de transmisión de la compañía que aprovechó los videos para lanzar una campaña en redes sociales con la etiqueta #ShotOniPhone.