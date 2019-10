¿Vuelve un clásico? el Moto Razr 2019 con pantalla plegable estaría por presentarse

Durante meses Motorola ha guardado un relativo silencio en el mercado. Sin presentar ningún terminal relevante que nos vuele la cabeza. Pero ahora de la nada todo tiene sentido y todo parece apuntar a que en realidad se estaban guardando para el triunfal regreso de una leyenda: el Moto Razr.

Los caballeros de Cnet fueron los primeros en disparar las señales de alerta al revelar que la compañía ha comenzado a distribuir unas divertidas invitaciones digitales para un evento de presentación.

Nunca se menciona exactamente de qué modelo se trata. Pero el uso de imágenes y ciertas frases en inglés llevan a pensar que se trataría de un nuevo e hipotético Moto Razr 2019. Sobre todo por la conjunción de estas líneas en concreto:

An original, unlike any other. You’re going to flip.