Internet: Mujer manda mensaje a su padre fallecido por 4 años y recibe respuesta

A veces el internet no es tan macabro como muchos pensarían que es, puesto que dentro de todo el caos que hay en línea, tenemos historias que nos llegan al corazón también. Tal es el caso de una mujer de nombre Chastity Patterson, quien mandó mensajes al número que era de su padre por 4 años después de que este falleció, pero un día recibió una respuesta.

Cada día sin falta, Chastity Patterson mandaba mensajes de texto al número de su padre en vida, eso lo hacía cada mañana y cada noche. Muchas veces contando sus penas, otras tantas buscando consuelo y en su mayoría. contándole a su padre lo que había estado haciendo y como su vida iba cambiando.

No fue sino en el cuarto aniversario del fallecimiento de su padre que por fin, ella recibió una respuesta y no era lo que se esperaba.

El mensaje venía de un hombre que, al igual que ella, había perdido a un ser amado, en este caso, este hombre de nombre Brad, perdió a su hija.

Casi como por cuestiones del destino, él necesitaba tener esa sensación de ser querido y de ser buscando por su hija. Pero fue hasta 4 años más tarde que se atrevió a mandarle un mensaje a Chastity, el cual es un emotivo mensaje de agradecimiento y de aliento, motivándola a seguir adelante con su vida y diciendo incluso, que nunca conoció a su padre, pero que seguramente estaría orgulloso de ella por haber adoptado a otro perro.

Hola cariño, no soy tu padre, pero he estado recibiendo tus mensajes por los últimos 4 años. Cada mañana espero con ansias tus mensajes y tus actuañziaciones nocturnas. Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente de auto en Agosto del 2014 y tus mensajes me han mantenido con vida. Cuando me mandas mensajes, sé que es una señal de Dios.