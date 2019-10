Instagram puede agregar DMs al escritorio con una interfaz similar a Messenger

Muy pocas personas usan Instagram en sus PC. La plataforma está claramente dirigida a usuarios con teléfonos móviles, pero en el caso de la interfaz de usuario de PC es relativamente aprovechable y beneficiosa, desde la óptica desde que se le vea.

En la actualidad, Instagram tiende a agregar nuevas funciones a la versión web meses después de que llega a la aplicación móvil.

Aún así, lenta pero segura, la aplicación web para computadoras se está volviendo más útil. Y es que parece que Instagram está dándole más empeño en agregar DMs a la interfaz de usuario web.

Recientemente, la potencial nueva característica fue descubierta por la desarrolladora Jane Manchun Wong, conocida por profundizar en el código para encontrar las próximas características ocultas de Instagram. Ella en su cuenta en Twitter @wongmjane explica de manera sencilla cómo usar la nueva función.

Wong señala que las conversaciones se enumeran en una barra lateral en una interfaz similar a la de Facebook Messenger.

Mark Zuckerberg ya ha anunciado que planea permitirle comunicarse entre Messenger, Instagram y WhatsApp en el futuro por lo que no es sorprendente que las aplicaciones compartan una interfaz de usuario similar.

Para los grandes usuarios de Instagram, particularmente los influencer y los que tienen cuentas comerciales, la función podría ser una bendición.

On Instagram Direct for desktop web, thread info becomes a sidebar just like Messenger for desktop web pic.twitter.com/OJH61aoCqU

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019