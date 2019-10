Instagram podría empezar a sugerirte qué personas deberías dejar de seguir

¿Alguna vez has sentido que el home de Instagram está lleno de publicaciones que ya no te interesan? Tal vez sea ese el caso, o también puede ser que nunca te llamaron la atención ciertos temas pero de alguna manera terminaste siguiendo a usuarios que sí hablan de eso. En todo caso, puedes sentir que hay demasiado ruido que te impide ver lo que de verdad quieres.

Si estabas pensando en hacer una limpieza de cuentas a seguir, seguro te llamará la atención una prueba que está adelantando Instagram. La información fue revelada por la experta en ingeniería inversa, Jane Manchun Wong. Básicamente, logra descubrir siempre lo que se está probando en algunas aplicaciones antes de que las novedades sean implementadas.

El descubrimiento de Wong revela que la red social ayudaría a los usuarios a seleccionar cuentas que ya no les interesen. Esto, con el fin de que puedan tomar una decisión en caso de querer filtrar cuentas.

Lo que haría Instagram es realizar grupos de cuentas. Según Wong, se trata de "agrupar cuentas que sigues para hacerlas más fáciles de manejar".

Por un lado, tendría una lista de "Cuentas más mostradas en el feed". Por el otro, "con las que menos he interactuado". Las listas estarían basadas siempre en datos de los últimos 90 días.

Claramente las de menor interacción serían las que representan menos interés para el usuario. Esto podría hacerle pensar por un momento si de verdad quiere estarlas siguiendo. En vez de buscarlas una por una, la red social facilitaría una decisión de filtro.

Claramente no es seguro que esto vaya a ser implementado. Se trata de solo pruebas que dictaminarán si eventualmente funcionarían o no. Wong en ocasiones anteriores ha revelado numerosas pruebas en Instagram y aplicaciones como Uber.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:

“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 19, 2019