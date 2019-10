Periodista e influencer chilena iCata firma por el FC Barcelona

Que los esports están creciendo y que los mayores equipos del mundo se están metiendo en esto no es novedad, pero que una chica chilena sea el rostro de uno de los más importantes no deja de ser increíble. Así le pasó a iCata.

Catalina Salazar, que es periodista, cosplayer, influencer, conductora de televisión y más, es el nuevo rostro del FC Barcelona Esports.

Así lo informó la cuenta oficial de la escuadra culé:

👋Say hello to our new team member @Icatasalazaro🇨🇱👋

Content Creator📢, Host🙆‍♀️, Journalist📝, Gamer🎮, Influencer🤳, she will be participating in all our team events and tours📸

Stay tuned as we are preparing lots of surprises with iCata

🎁#BarçaEsports🔵🔴 pic.twitter.com/qqYrJmbTml

— FC Barcelona Esports (@FCBeSports) September 30, 2019