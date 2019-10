El Huawei Mate 30 pierde acceso a instalar aplicaciones de Google ilegalmente

De un tiempo a esta parte, los que tienen planeado adquirir un Mate 30, Mate 30 Pro o cualquier equipo de esa familia en occidente, podía estar relativamente tranquilo porque instalarle aplicaciones de Google y sus servicios era un proceso muy simple y que tomaba solo unos minutos.

Eso hasta ahora, porque la página que se utilizaba simplemente "desapareció" de la faz de la tierra, de acuerdo a lo que informa Bloomberg.

Esto pasó justo después de que el analista de John Wu explicó en una entrada de su blog personal cómo funcionaba la herramienta que permitía hacerle by-pass al bloqueo estadounidense.

Básicamente, lo que dice Wu es que la herramienta del sitio LZPlay usaba una puerta trasera que permitía marcar como aplicaciones del sistema cosas que no lo son, con una "firma" que, en teoría, es entregada por Huawei, para que no sean de solo lectura. Según él, "es bastante obvio que Huawei estaba al tanto y que explícitamente permitió su existencia".

Ahora, Huawei niega rotundamente lo anterior a la fuente y además dicen tener absolutamente ninguna relación con LZPlay o cualquier tema relacionado, es más, desde antes de esto han llamado insistentemente a no instalar de forma insegura estos servicios con herramientas de terceros.

La gente que ya había instalado estos servicios, de un día para otro se dieron cuenta que el equipo, que antes marcaba como "seguro" en la herramienta SafetyNet de Google, ahora ya no lo hace.

