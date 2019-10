Blizzard también terminó baneando a equipo de Hearthstone que mostró un cartel de apoyo a Hong Kong durante un torneo

El tema de las protestas en Hong Kong sigue tocando de cerca a Blizzard. Una vez más la compañía ha castigado a un grupo de jugadores por demostrar su apoyo a la región en conflicto con el resto de China durante una transmisión oficial de Hearthstone.

La semana pasada un equipo de jugadores de Hearthstone de la Universidad Americana dio de qué hablar. Durante una transmisión (51:38) de un enfrentamiento, pasó algo inesperado. El equipo levantó un cartel que decía "Liberen a Hong Kong, boicot a Blizzard".

Inexplicablemente no ocurrió nada en ese momento. Los jugadores no recibieron castigo alguno de la compañía, lo que pareció molestarles aún más. Como acto seguido, decidieron negarse a participar en futuros torneos.

La acción no solo se hizo en apoyo a Hong Kong, sino también a Chung “Blitzchung” Ng Wai. Este es el jugador que fue baneado por la compañía durante el torneo Grandmaster Hearthstone de Asia-Pacífico. Al parecer, querían comprobar si Blizzard actuaba igual que ellos.

Después de presionar un tiempo para recibir un castigo, finalmente ocurrió lo que esperaban. Casey Chambers, uno de los miembros del equipo, recibió un correo de Blizzard. En él decían que habían faltado a las normas de deportividad. Por su parte, esto fue lo que dijo Chambers:

La postura del equipo es que Blizzard no quería castigarlos por no haber faltado a las reglas en una transmisión vigilada por China. Con esto, aclararon que sabían lo que hacían y que lo mínimo era recibir un baneo.

Aun así, a muchos no les agradó la decisión. Algunos siguen señalando a Blizzard de censura, y otros continúan llamando a boicotear a la empresa.

Happy to announce the AU Hearthstone team received a six month ban from competition. While delayed I appreciate all players being treated equally and no one being above the rules. pic.twitter.com/mZStoF0e0t

— Casey Chambers (@Xcelsior_hs) October 16, 2019