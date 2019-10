Hija de Martin Luther King a Facebook: las campañas de desinformación mataron a mi padre

Mark Zuckerberg y Facebook parece que sólo acumulan errores cuando se trata de intentar defender la forma en cómo administran esta plataforma.

En la más reciente variable de esta lucha por la credibilidad terminaron involucrando el legado de Martin Luther King Jr. (MLK) y el movimiento parece que se les ha salido de las manos.

Todo empezó con el propio Zuckerberg; quien acudió a la Universidad de Georgetown para dar un extenso discurso sobre la libertad de expresión. En donde defendió a Facebook y lo calificó como un espacio para practicar este derecho.

El punto delicado vino cuando a la mitad de todo el CEO de esta compañía invocó la figura de Martin Luther King Jr. por sus iniciales dentro de sus argumentos para defender a Facebook.

Esto detonó una avalancha de reacciones, entre las que destaca la respuesta de la Reverenda Bernice King, hija del líder social.

Quien puso el dedo en la yaga sobre una de las prácticas más solapadas en la red social: las campañas de desinformación.

I heard #MarkZuckerberg's ‘free expression’ speech, in which he referenced my father. I'd like to help Facebook better understand the challenges #MLK faced from disinformation campaigns launched by politicians. These campaigns created an atmosphere for his assassination. pic.twitter.com/h97gvVmtSZ

— Be A King (@BerniceKing) October 17, 2019