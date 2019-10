Hideo Kojima platica sobre lo difícil que fue abrir Kojima Productions

Hideo Kojima es una de las figuras más importantes en la industria de los videojuegos, Es por eso que saber que él mismo tuvo dificultades para conseguir financiamiento para Death Stranding que nos quita esperanzas. Así es como lo reportan en una entrevista para Famitsu.

Después de todo el fiasco que se originó durante el desarrollo de Metal Gear Soild 5. Kojima se vio forzado a dejar Konami, dejando en manos ajenas su franquicia de Metal Gear Solid.

A partir de entonces, hubo tantos problemas y tantas controversias que se llegó a ver a Konami un villano. Y es que no solamente intentaron quitar el nombre de Hideo Kojima de sus propia obra, sino que le prohibieron asistir a la entrega de premios.

Pero hay algo que nosotros no vimos, y eso era la vida de Kojima después de dejar Konami y antes de Death Stranding. Pero gracias a la entrevista que tuvo con Famitsu, nos podemos dar una idea de como es que no la tuvo nada fácil.

Hace tres años y nueve meses comencé por mi cuenta y en ese tiempo tenía 53 años. Esa es una edad en la que te retiras ¿cierto? Mis familiares también estaban en contra de la idea. Tenía 53 y era un tipo de mediana edad, no tenía dinero ni mucho más para abrir mi propio estudio . Básicamente era solo yo diciendo que iba a hacer un juego de mundo abierto.

Pero no terminó ahí, puesto que en el banco no le quisieron dar un préstamo, afortunadamente, alguien lo reconoció.

Inclusive cuando fui al banco, no me prestaron dinero. Ellos dijeron: Sabemos que eres renombrado, pero no tienes ningún resultado real. Ese es el tipo de país que Japón es.

Hubo un banquero en el banco más grande de Japón que era un gran fan de mi trabajo y logró el financiamiento.