"Nada desaparece de internet": András Arató, el hombre que encarna a Hide the Pain Harold [FW Entrevista]

András Arató es una de la grandes personalidades del mundo de los memes, y empezó a ser conocido como Hide the Pain Harold hace 10 años.

András Arató es un hombre húngaro que vivió gran parte de vida de forma tranquila y sin motivos para resaltar frente a otras personas. Sin embargo, todo cambió hace casi ya una década, cuando se convirtió en uno de los memes más usados del mundo. De un momento a otro todos empezaron a conocerlo como Hide the Pain Harold.

Hubo una sola razón por la que se convirtió en un meme: fotografías suyas difundidas en internet terminaron generando innumerables burlas. A muchos les pareció gracioso la expresión de supuesto dolor interno que expresaba Arató cuando sonreía.

Ser Hide the Pain Harold no tuvo que haber sido nada fácil. Convertirse de un momento a otro en un meme tuvo que haber sido una experiencia que pocos viven. Recientemente este personaje anda de gira por Latinoamérica, visitando varios países. Tuvimos la oportunidad de que nos contara su experiencia en medio de su estadía en Colombia. Esto fue lo que nos dijo:

¿Por qué decidió venir a Colombia?

Póker me invitó y me encanta la cerveza, así que dije que sí. Por lo que he visto, es un gran país: la gente, los paisajes… Muchas personas me detienen en la calle, me piden fotos y me tratan con amabilidad. Es increíble cómo son de amigables. Es una pena que tenga que estar tan poco tiempo.

¿Cómo se convirtió en una estrella de internet?

Es una larga historia que se remonta hace 10 años o más… Todo comenzó cuando un fotógrafo me hizo unas fotografías de stock (para venderse en publicidad, por ejemplo). En ese entonces nadie se imaginaba qué generaría el haber tomado esas imágenes.

Cuando averigüé para qué estaban usando mis fotos, encontré los primeros memes. Fue algo muy impactante para mí. Estoy convencido de que nadie quiere ver su cara como un personaje para chistes. Al principio entré en negación: "No, ese no soy yo". Quise que lo detuvieran y dejé de tomarme fotos, pero no pude hacer nada más al respecto… Tal vez esperar a que todo parara. Sin embargo, estaba muy enojado. No quería ser un meme.

Finalmente no tuve más opción que aceptarlo. Tal vez esa fue la mejor decisión de mi vida porque cambió dramáticamente. Tengo una nueva vida ahora. Antes era simplemente un ingeniero eléctrico, un tipo serio. Ahora que el mundo me conoce, puedo visitar lugares como Colombia y otros países: Rusia, España, Reino Unido, etc. La verdad es que lo he disfrutado bastante.

¿Alguna vez se imaginó que se volvería así de famoso?

Jamás (Risas)… Pero estoy muy contento que esto me haya pasado. Creo que soy el único tipo en el mundo con una historia como esta.

¿Cuándo comenzó a disfrutar de la fama?

Solo hace dos años, y mucho ha cambiado desde entonces. Antes mis redes sociales solo estaban destinadas a mis colegas de trabajo, mis amigos cercanos, mi familia… y creo que solo tenía como 200 amigos/seguidores. Ahora tengo 2 millones.

¿Cómo ha sido últimamente su relación con la gente que lo reconoce?

Es increíble cómo me aprecian. Recibo docenas de mensajes todos los días, y la gente dice que ama lo que estoy haciendo. También me motivan a seguir con lo que estoy haciendo y que les llevo alegría a sus vidas.

Dicen que les ayudo a lidiar con la negatividad y el fastidio que produce la vida diaria. Me dicen que eso es bueno, porque así no tienen que tomarse la vida tan en serio. Solo hay que sonreír, seguir adelante y olvidarse de todo.

Según su experiencia, ¿cómo cree que internet puede cambiar la vida de la gente?

Es una pregunta difícil… Internet puede influenciar tu vida positiva o negativamente. Lo que puedo decir, sobre todo a la gente más joven que publica sus fotos y videos en internet, es que nada desaparece de internet.

Cuando tengan 50, 60, 70 años estas fotos seguirán en internet. Tengan eso en cuenta, porque al pasar los años no les gustará estar avergonzados de sus propias publicaciones.