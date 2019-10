Noticias que te alegran el día: Hershey's va a producir cerveza de chocolate

Si bien, no es la primera cerveza de chocolate, si es la primera cerveza de chocolate Hershey's que llega al mercado. Entérate de todo aquí.

La cerveza es una bebida muy versátil a pesar de tener ciertos métodos de fabricación establecidos. Y es que existen tantos tipos de esta bebida que es difícil seguirles el rastro. Pero entre todas las opciones del mercado, hay una que llama la atención. Así es como lo reporta The Sun.

Mmmmm chococerveza…

Ya hemos visto unas cuantas cervezas raras aquí, tales como la cerveza de testículos de toro, la cerveza de agua tratada, la cerveza de sake y hasta cerveza secreta de George Washington. Pero esta es sin duda la mejor de todas, ya que esta está hecha con chocolate de Hershey’s.

En conjunto con la fábrica de cerveza D.G. Yuengling & Son Inc. se lanzará una cerveza con un sabor único. Esta se venderá solamente en 14 estados en Estados Unidos y será solamente por el mes de Octubre. Aunque aún no se confirma la fecha de salida ni la fecha de final de producción. Aunque seguramente ya no tardan en sacarla a la venta.

Esta primera colaboración para Yuengling combina el clásico sabor de la Porter de Yuengling con el inconfundible sabor de del chocolate de Hershey’s.

De acuerdo con la misma fábrica, el sabor de estos chocolates le da un acabado muy rico a su clásica bebida. Claro, lo dice quien la vende, tendríamos que probarla para saber si no nos mienten.

A pesar de que tampoco se ha confirmado el precio de este producto, ya se confirmaron los estados en los que se venderá. Los cuales son los siguientes.

Connecticut

Delaware

Indiana

Kentucky

Maryland

Massachusetts

New Jersey

New York

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

Virginia

Washington D.C.

West Virginia

Así que si vives allá y nos lees (hey, muchas gracias) o conoces a alguien por allá, trata de conseguirla. Es un producto que no podemos dejar pasar por nada del mundo.