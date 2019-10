Helen Hunt de Mad About You tiene un aparatoso accidente

Una forma extraña de volver a ser famosa.

Hace algunos meses todos los nostálgicos por la década de los 90 quedamos desconcertados por la noticia de que Mad About You regresaría a 20 años de su último episodio.

En Estados Unidos esta producción se convirtió en un auténtico fenómeno de culto al nivel de Seinfeld. Así que la gente de Spectrum Originals no quiso perder la oportunidad de revivirla.

Mad About You regresa con su elenco original a 20 años de su final ¿Huele a futuro revival de Friends?

En teoría la producción del show debería de estar a todo vapor en estos momentos. Ya que el plan original era estrenar el primer episodio en algún punto del último trimestre de este mismo año.

Y es justo, en este contexto que la coprotagonista de la serie, Helen Hunt se convirtió en una extraña tendencia viral dentro de la red. Todo gracias a un aparatoso accidente automovilístico en el que se vio involucrada.

De acuerdo con TMZ todo sucedió este 16 de octubre de 2019. La camioneta donde ella viajaba cruzó una intersección cuando de la nada apareció otro coche a gran velocidad que se estrelló y volteó de lado el vehículo.

Hunt, de 57 años de edad, quedó herida y fue hospitalizada. Pero esa misma tarde salió del lugar sin mayores inconvenientes. Aunque la imagen de la camioneta volcada llevaba a conjeturar escenarios peores.

No se sabe hasta el momento si este accidente interrumpirá la producción de los nuevos episodios de Mad About You.