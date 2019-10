Sony considera lanzar la película live action de He-Man, Masters of the Universe, en Netflix y no en cines

Sony planea seguir lanzando producciones en torno a la franquicia de He-Man and the Masters of the Universe en una nueva película que saldría en 2021.

Masters of the Universe es una franquicia que ha sido emitida numerosas veces en televisión desde 1983. No solo ha estado en la pantalla chica, pues también ha producido cómics, películas y hasta figuras de acción. Si bien algo de tiempo ha pasado desde la época gloriosa de He-Man, se planea que una nueva película sea lanzada para 2021.

El responsable de la nueva producción será, por supuesto, Sony Pictures. Lo que llama la atención es que esta será live action, e inclusive se ha llamado a Noah Centino para hacer el papel del mismísmo He-Man. Se esperaba que esta se lanzara para las salas de cine, pero parece que hubo un reciente cambio de planes. Así lo señaló recientemente The Hollywood Reporter.

Según le dijo una fuente del estudio al medio, Sony estaría entablando conversaciones con Netflix. La razón es que planea que su nueva película de Masters of the Universe sea lanzada en la plataforma de streaming y no en cines. Con esto, Sony sería el segundo estudio grande que monta sus producciones en Netflix, después de Paramount.

Ir a lo seguro

¿Pero por qué habría decidido hacer esto? Según el mencionado testimonio, todo sería una estrategia para ahorrar dinero.

Al parecer, Sony no quiere arriesgarse a tener demasiados gastos. Un lanzamiento en Netflix les permitiría tener un mayor margen de ganancias en caso de que a la película no le fuera tan bien. Todo se debería al bajo rendimiento que tuvo Men in Black: International en cines.

Por lo tanto, Sony tenía dos opciones. La primera era buscar un estudio con quien asociarse o alguien que ayudara a financiar la película. La segunda era simplemente acordar con Netflix el lanzamiento de la producción en su plataforma. Lo segundo parece que ha llamado más la atención, pero el trato no ha sido confirmado. Por ahora la negociación se estaría en charlas preliminares.

Esta no sería la primera producción relacionada a Masters of the Universe en Netflix. Después de todo, en la plataforma ya está She-Ra y las Princesas del Poder y "Por el Poder de Grayskull".