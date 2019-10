Se confirma que HBO MAX llegará México y toda América Latina

Se ha confirmado que llegará el servicio de streaming de HBO MAX a toda América Latina, pero por el momento parece que no llegará a Brasil.

HBO Max es un servicio de streaming de video que busca competir contra las grandes como Disney+ y Netflix. Afortunadamente, ahora tenemos muy buenas noticias, ya que parece que este servicio también llegará a México y a toda América Latina. Aquí te tenemos más información de parte de Business Wire.

Bueno, parece que regresamos a la TV por cable

De acuerdo con un comunicado de parte de WarnerMedia, estos cerraron un acuerdo con HBO, con lo que ahora pasaran a ser dueños de los servicios de Cinemax, HBO Go, HBO y MAX en Latinoamérica.

Nos sentimos muy emocionados de ser propietarios de todo HBO Ole Partners, que opera una de las redes premium, basada en suscripción, líderes de toda la región. La adquisición nos permitirá ofrecer versiones localizadas de nuestro próximo servicio de transmisión en EE. UU., HBO Max, a consumidores en países hispanohablantes de Latinoamérica y el Caribe.

Dijo el director comercial de WarnerMedia y presidente de WarnerMedia International Networks, Gerhard Zeiler.

Pero al parecer Brasil no se encuentra dentro de los planes cercanos de WarnerMedia.

Tenemos la opción de adquirir el negocio en Brasil, pero no lo haremos en este momento. Como mencionamos anteriormente, una inversión directa y adicional en Brasil no es atractiva para nosotros en la actualidad debido a la presente incertidumbre regulatoria en el país. Apoyamos y mantenemos nuestro optimismo respecto a los continuos esfuerzos para enmendar la ley SeAC a fin de garantizar que el sector de medios cuente con un marco regulatorio claro y predecible que fomente la inversión e innovación.

Cabe mencionar que dentro de las cosas que contiene HBO MAX tenemos programas de Adult Swim, Cartoon Network, tbs, Warner Channel, TNT, CNN, DC, truTV. Crunchyroll y contenido original de HBO Max que se suma a todo lo que ya conocemos del canal. Sumado a eso, también adquirieron la exclusiva de South Park.

Honestamente suena bien, pero ya son demasiados servicios ¿no creen?