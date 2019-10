Bromistas hackean valla publicitaria enorme para reproducir porno en la calle

El ocio humano no conoce límites cuando se trata del porno. Lo vimos cuando lo utilizaron como una herramienta para limpiar playas contaminadas; y lo comprobamos una vez más con la historia de esta extraña broma que involucra un par de delitos serios.

Según un reporte oficial del Departamento de Policía de Auburn Hills, en la ciudad de Michigan, Estados Unidos; un par de sujetos irrumpieron de manera ilegal en una propiedad.

Sin embargo, el objetivo de los tipos no era robar la propiedad, sino hackear la enorme valla publicitaria que se encontraba encima del lugar.

Los chicos, cuya foto puede ser apreciada ahí arriba, lograron su cometido y alteraron la programación de la pantalla gigante.

Retirando todos los anuncios contratado para mejor reproducir porno hardcore en su máxima definición para los ojos de cualquiera que pasase por ahí. Como sería de esperarse el suceso se hizo viral:

Y’all someone was playing porn on the billboard on I 75 near M59 I am dying 😂😭😂😭 pic.twitter.com/0g9yF1B8cY

— ako si jae 🌺 (@jaeblasia) September 30, 2019