Greta Thunberg habla de la frustrada COP25 y la situación de Chile

Greta Thunberg es una de las activistas más renombradas y reconocidas de este año 2019. Sus declaraciones y presencia mediática ha llamado la atención de muchos en su recorrido por todo el mundo para advertir sobre la situación urgente del cambio climático.

Chile se encontraba en su agenda de próximos destinos, como invitada y partícipe en la cumbre COP25. Pero como todos ya sabemos el evento fue cancelado hace poco por el propio Presidente de Chile, Sebastían Piñera.

Lo sorpresivo es que Greta Thunberg no se hizo esperar, y al poco tiempo del anuncio formal de la cancelación ella publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje al respecto:

COP25 will not be held in Santiago.

My thoughts are with the people of Chile.

I’ve been making my way through the North American continent towards Santiago, but as #COP25 will be moved I will now wait until I have more information…

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 30, 2019