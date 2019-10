Greta Thunberg: "Horrible lo de los últimos días, mis pensamientos están con la gente de Chile"

8Greta Thunberg podría estar aprestándose para venir a Chile a la COP25, sin embargo, un halo de incertidumbre se ha posado sobre el evento desde que comenzó el proceso del despertar del pueblo, que demanda cambios profundos en el sistema.

La activista sueca siguió con atención la marcha que reunió a más de un millón de personas este viernes 25 de octubre en Plaza Italia y alrededores y que sumó miles más en todas las regiones del país.

A través de su cuenta de Twitter, Greta apoyó el movimiento y quedó maravillada por lo que pudo ver a distancia.

"Horrible seguir el desarrollo de los últimos días", añadió.

A beautiful sight. My thoughts are with the people of Chile. Horrific to follow the recent days' developments… https://t.co/T2S4RvGS8W

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 26, 2019