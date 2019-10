Greenpeace y WWF lamentaron caída de la COP25: "Es un enorme fracaso...un papelón"

Como lamentable y un "fracaso" calificaron las organizaciones ambientales Greenpeace y WWF Chile la caída de la organización de parte de Chile de la COP25.

El presidente Sebastán Piñera anunció en La Moneda que la APEC y la COP25 ya no se realizarán en Chile por los problemas del país.

Como “un enorme fracaso para las demandas e injusticias medioambientales que enfrenta el país” calificó Greenpeace el anuncio de la cancelación de la COP25 hecho por el presidente Piñera.

“Hemos perdido una oportunidad única para la historia del país. Se trataba del evento que asumiría los compromisos y desafíos de la emergencia climática que enfrenta el mundo y de manera especial Chile, en una decisión que fue tomada a puertas cerradas y sin atender lo que las organizaciones civiles le traspasamos al gobierno”, dijo Matías Asún, director nacional de Greenpeace.

Y agregó: “El anuncio hecho por el presidente es todavía más complejo si consideramos que desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, que agrupa a más de 150 organizaciones en Chile y de la cual Greenpeace en Chile es miembro, habíamos manifestado al gobierno la importancia para Chile de realizar la COP en un marco de seguridad, protección de los Derechos Humanos y libre expresión”.

Desde Greenpeace señalaron que cancelar la COP no puede ser sinónimo de despreocupación por la grave emergencia climática que vive el país. No hacer la COP25 no puede impedir discutir las gravísimas injusticias ambientales que enfrenta nuestro país”, dijo Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

“Por el contrario: se debe reforzar la necesidad de ubicar los temas medioambientales entre las prioridades del gobierno. En eso no se puede equivocar el presidente Piñera ya que se trata de demandas que tienen que ver con el corazón de las injusticia y desigualdades a las que han estado sometidos miles de chilenos, por ejemplo, en las zonas de sacrificio”, reafirmó Matías Asun.

“No será fácil superar este fracaso que se acerca a un verdadero papelón internacional”, finalizó Asun.