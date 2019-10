Google quiere comprar Fitbit, y tememos por el futuro de esta última

Por ahora son solo rumores.

¿Se acuerdan de los mejores momentos de Motorola? Estos terminaron cuando Google los compró y desechó. Ahora la empresa madre de los de Mountain View, Alphabet, quiere comprar Fitbit.

La empresa tecnológica de fitness, que en su momento adquirió Pebble, estaría en la mira de esta gigantesca empresa, de acuerdo a Reuters.

Ahora, de momento son solo rumores y trascendidos, pero de concretarse, es un movimiento un tanto extraño, porque con la entrada de jugadores orientales como Xiaomi y Huawei, Fitbit ha perdido algo de cuota de mercado en los vestibles deportivos.

En la misma fuente se indica que la adquisición de Fitbit sería por los datos de salud que ya manejan, lo que sería bastante grave ya que usuarios confiaron en ellos, pero no necesariamente en Alphabet y Google, pero así son los "términos y servicios".

Lo más amable sería, probablemente, que unan fuerzas y saquen buenos vestibles con el know how de Fitbit y Wear OS, que no tiene muy buen hardware disponible, pero por ahora, al parecer, eso sería un sueño y nada más. Quizás terminen desechando otro compañía, como ya ha pasado con algunas de móviles y más.