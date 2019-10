Google presenta de forma oficial los nuevos audífonos inalámbricos Pixel Buds 2

Google ha presentado finalmente sus nuevos audífonos inalámbricos los cuales vienen a plantearle competencia directa a los AirPods de Apple.

Entre sus características más importantes se encuentran mejoras considerables en el sistema, como la opción de tener 5 horas de uso intensivo mientras que cuando se encuentran en el case pueden ofrecer hasta 24 horas.

Estos nuevos audífonos ofrecerán un diseño diferencia en el cual la compañía espera entregar comodidad al usarlos además de ofrecer características de sonido únicas como "Adaptive sound", en el cual el volumen se logra adaptar al entorno en el cual te encuentres.

Estos esperados y nuevos audífonos de la compañía estarán disponibles durante la primavera del año 2020, por lo que todavía tendremos que esperar un tiempo para tener finalmente en el mercado a la esperada competencia que Google ofrecerá a los AirPods con los que actualmente Apple lidera en el mercado.

Por otro lado estos audífonos presentarán la mejor tecnología de sonido que puede ofrecer la compañía, para así ofrecer a los usuarios toda la comodidad y eficiencia al momento de utilizar los nuevos buds de Google.

New Pixel Buds have been designed with you in mind: truly wireless, rich sound, clear calls, and an amazingly comfortable and stable fit. #madebygoogle #pixelbuds pic.twitter.com/veXoqq22W3

— Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019