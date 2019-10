Google muestra de forma oficial su nueva Pixelbook Go

Google ha presentado de forma oficial en el evento MadebyGoogle la nueva Pixelbook Go, una nueva computadora portátil Chromebook que tendrá como característica principal ser más económica que las otras versiones.

Su precio de salida será de USD $649 dolares, pero la compañía señaló que los colores en los cuales estará disponible será solo en negro y no en rosado como también se creían en los rumores pasados.

La compañía no entregó muchos detalles con respecto a este nuevo computador, pero al parecer este lo podrás preordenar recién durante los primeros meses del año 2020.

Después del recordado fiasco que tuvo la compañía el año pasado con su tablet Slate, ahora la Pixelbook Go vendrá solo con dos puertos USB-C y procesador Intel M3 de 8 GB DE RAM, aunque se espera que también existan modelos más potentes con un procesador I7 y hasta 256 GB de almacenamiento.

Lightweight, grippable, and ready to travel – stay on the move with #PixelbookGo. #madebygoogle pic.twitter.com/52bLVd9gRJ

— Made by Google (@madebygoogle) October 15, 2019