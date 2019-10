Imperdible: Google celebra Halloween con un cementerio de todos sus servicios muertos

Google no se ha distinguido precisamente por ser una compañía infalible. Por el contrario; a lo largo de los años ha acumulado una larga lista de experimentos fallidos que terminaron siendo enterrados en la memoria.

Este año por ejemplo vimos por fin la muerte tan postergada de Google+ (Google Plus). Pero en realidad hay una cantidad enormes de servicios que han pasado a mejor vida por mano de la propia compañía.

Lo bueno es que toman las cosas con humor. Así lo constata el más reciente arreglo conmemorativo de Halloween; que acaban de montar en sus oficinas corporativa. En donde vemos, literalmente, un cementerio con todos sus servicios muertos:

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf

— Dana Fried 🔜 Big Bad Con (@leftoblique) October 2, 2019