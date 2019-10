Gobierno chino prohibe South Park, porque los criticaron

China prohibe South Park después de la emisión de un capítulo donde los despedazaron por sus parámetros de libertad.

La serie de Trey Parker y Matt Stone, a lo largo de su historia, no ha dejado "títere con cabeza" e incluso han descarnado a su actual presidente, Donald Trump.

Pero lo que pasa en China es diferente, ya que según informa Hollywood Reporter, los prohibieron en el gigante oriental… y probablemente no les importa.

You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm teat of China. #southpark23

Watch "Band in China": https://t.co/GQEQL9ynCs pic.twitter.com/RepekgO3j9

— South Park (@SouthPark) October 7, 2019