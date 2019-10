Galaxy Fold: Lo tuvimos en nuestras manos y estas son las primeras impresiones

El Galaxy Fold llegó a México y tuvimos la oportunidad de jugar con él. Estas son nuestras primeras impresiones del celular que quiere cambiar reglas.

Mucho se ha hablado desde hace años sobre el Galaxy Fold. Desde aquellos tiempos de los primeros prototipos cuando todos nos preguntábamos si algún día podríamos tener uno en nuestras manos hasta ahora, con cuestionamientos sobre si la pantalla soporta o no tantos dobleces. Y el día de hoy por fin lo tuvimos en nuestras manos.

Nuestras primeras impresiones del Galaxy Fold

Sin duda, el celular impresiona a primera vista. Su pantalla, llamada Infinity Flex, alcanza las 7,3 pulgadas cuando se despliega. Y mientras está doblado, puedes seguir usando el teléfono desde la pantalla alterna de 4,2″.

Hablando precisamente de la pantalla, una de las primeras cosas que notamos es que es difícil, muy difícil usarlo con una sola mano, aunque los controles de la barra inferior se pueden configurar para quedar del lado derecho o izquierdo, para los zurdos.

La pantalla alterna sí deja mucho que desear. Es pequeña, oscura y alargada. Definitivamente no es cómodo visualmente usar el dispositivo a través de esta, aunque es lo que más tiene sentido si solo tienes una mano libre.

Al momento de escribir, si lo haces con las dos manos, de hecho se siente bastante cómodo su teclado partido a la mitad. Pero retomamos de nuevo el punto de arriba: imposible hacerlo con una mano cuando está desplegado.

En cuanto a las cámaras, que tiene 6, no hay queja a simple vista. Buenas cámaras traseras (tres), nada nuevo con respecto a lo que vimos en el Note 10+. Abriendo el celular encontramos dos cámaras para selfie bastante potentes.

¿Y la última cámara? Esta se encuentra a modo de cámara para selfies en la pantalla alterna que aparece cuando se dobla el terminal? Y claro, puedes usarla con el celular doblado (también las traseras). Sin embargo, su calidad no se compara a las dos que encontramos en la pantalla desplegable.

Cuando el celular está cerrado, es muy grueso, aunque lo compensa con su estrecha pantalla. En resumen, no ocupa mucho espacio de esta forma. No se siente frágil ni cerrado ni abierto y francamente no da la ilusión de que se vaya a romper… aunque eso lo tendremos mas claro después de probarlo por mas tiempo y con más detenimiento.

Por ahora vimos un celular impresionante que tira a ser un lujo. Pronto sabremos mucho más sobre su funcionamiento.