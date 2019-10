Friends: Aquí se encuentra la Central Perk en la Ciudad de México

Si quieres tomarte una foto en el Central Perk (la cafetería de Friends) entonces no pierdas el tiempo y corre a este lugar en la CDMX.

Friends es una de las series más queridas de la historia. Además que sentó las bases para la mayoría de las sitcoms modernas como How I Met Your Mother e incluso The Big Bang Theory. Es por eso que saber la ubicación de la cafetería Centro Perk en la Ciudad de México, es muy importante. Así es como AT&T nos lo hizo saber a través de un comunicado.

I’ll be there for you

Si vives en la Ciudad de México y te interesa tomarte tu foto en la icónica locación de la serie, entonces no esperes más. Ya que esta la puedes encontrar en la tienda insignia ubicada en Galileo 73 (esquina con Presidente Masaryk), Polanco, Polanco IV Secc, 11560 Ciudad de México, CDMX.

El Central Perk estará dentro de la tienda para tomarte fotos y es totalmente gratis hacerlo. Por lo que no está limitada a cierto número de compras ni nada de eso. Lo que sinceramente, hace mucho mejor todo esto.

Recuerda que este lugar apareció básicamente en todos los episodios de la serie y es el punto de reunión de todos los amigos. Además de haber sido el escenario para muchos eventos importantes como:

después de que finalmente discutieran los sentimientos que tenían el uno por el otro. Ross enseñándole a Phoebe y Rachel el poder del “unagi” , un estado de total

conciencia con el que Ross buscaba mantenerlas siempre alerta.

, un estado de total conciencia con el que Ross buscaba mantenerlas siempre alerta. Phoebe cantando Smelly cat, smelly cat al compás de su guitarra.

Este lugar estará disponible para todo el público a partir de ahora y hasta Enero del 2020. Así que no pierdas más el tiempo y lleva a tus amigos para una buena sesión de fotos. Dudo que yo sea el único emocionado por todo esto. Al menos sé que iré por unas buenas fotos.