Franck Ribéry, molesto con EA Sports por su horrible apariencia en FIFA 20

Franck Ribery, connotado futbolista de la Fiorentina, ex estrella del Bayern Munich y ex internacional con la selección de Francia, se mostró molesto con EA Sports.

Sucede que desde que salió de la escuadra bávara este año, su personaje pasó a ser un genérico cualquiera, pareciéndose muy poco al reconocible jugador.

A través de redes sociales mostró su descontento:

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹 Hey @EASPORTSFIFA …Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx

Dice que estaba jugando con sus hijos y se preguntas "¿quién es este tipo?" y sí, la verdad es que pareciera ser Thom Yorke de Radiohead más que la súper estrella.

Evidentemente, desde Konami aprovecharon el momento y le preguntaron si reconocía a su versión en PES, aunque claro, no importa si se parece si no juega la entrega de Konami, como quedó demostrado.

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9

— eFootball PES (@officialpes) October 17, 2019