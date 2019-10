Fortnite: Nadie creyó que la filtración del nuevo mapa fuera real

El nuevo mapa de Fortnite llegó después de algunos días en los que nadie podía jugar. Pero cuando se filtró, nadie pudo creer que fuera real.

Fortnite sigue dando de qué hablar y con mucha razón, ya que en eventos recientes, pudimos ver como es que el juego pasaba de ser jugable a ser solamente una pantalla con un punto en medio. Pero cuando los servidores volvieron a estar en línea, se reveló oficialmente el nuevo mapa. Un mapa que ya se había filtrado mucho tiempo atrás pero que nadie creyó que fuera real.

Eso ya se ha visto

Todo comenzó de manera normal: Un usuario obtuvo información confidencial sobre el nuevo mapa. Al tener tanto poder en sus manos, este no pudo resistirlo y lo publicó en Reddit. Es ahí cuando muchas personas tomaron la imagen del mapa nuevo como un broma o un buen trabajo de photoshop.

El problema vino cuando comenzaron a tirar todas las publicaciones con esta imagen, ya que todos daban por hecho que era mentira. Así fue que no solo una vez, sino incontables veces, se reportaron las publicaciones relacionadas a esta filtración.

Pero con el paso del tiempo, las publicaciones probaron ser reales, ya que las imágenes ahí mostradas si tenían el nuevo mapa de Fortnite.

También podríamos pensar que no fue un usuario cualquiera que se encargó de filtrar el contenido. Muchas veces las empresas “filtran” ciertas cosas para generar expectativas en los usuarios y que estos se pongan a hablar del juego. Eso ha pasado de manera no oficial con juegos de pelea principalmente. Uno de los casos más obvios fue el desarrollo de Marvel vs Capcom 3. En donde se subieron fotos de los desarrolladores y en un monitor se podía ver a Mike Haggar en el juego.

Sin embargo, como podemos ver aquí, el resultado final no siempre termina siendo favorable. Y si es que fue un empleado de Epic quien inicio esto, literalmente fue una misión fallida.