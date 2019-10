Felipe Ward, ¿Internet te condenó para llegar a Interior?: "Los DDHH son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”

El militante UDI y ex Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, estuvo por unos momentos listo como el nuevo secretario de Estado de Interior. Internet eso sí no olvida.

Este lunes 28 de octubre el presidente Sebastián Piñera anunció que Gonzalo Blumel es el nuevo ministro del Interior en reemplazo del controvertido Andrés Chadwick. Si embargo, por mucho rato el rumor es que Felipe Ward era el hombre, quien finalmente asumió en la cartera de Secretaría General de la Presidencia.

Lo cierto es que más allá de las reacciones en redes sociales, en Internet al googlear al ex ministro de Bienes Nacionales y diputado UDI por el distrito de Calama desde 2006 a 2018, aparecen algunas cuñas que seguramente crearán alguna controversia.

Fue tanto el rumor, que Google Trends tuvo la tendencia de Ward como Ministro del Interior entre lo más buscado.

Felipe Ward y los Derechos Humanos

Una de las frases más controvertidas están en una entrevista que dio en mayo de 2013 con The Clinic:

“Los DDHH son una especie de cajero automático que usa la izquierda para sacar plata”

En esa misma entrevista con la periodista Ivonne Toro, comentó que, "Nací en 1972, entré en política a los 18 años y conozco lo que ocurrió a través de las versiones de las personas que participaron en esos años y lo que he estudiado. Creo que las autocríticas deben ser personales, yo al menos, ingresé a la política en 1990 y no tengo ninguna culpa en materia de derechos humanos. Pero si alguien está arrepentido debería expresarlo, pero es una decisión íntima, no creo en los perdones institucionales".

Otras definiciones de Ward

_SÍ tengo Instagram y Twitter. A la que más tiempo le dedico es a esta última, el resto de las plataformas no las veo con mucha frecuencia. Twitter me entretiene, porque siendo además una opinión más informada y política permite ir teniendo una especie de pulso de lo que va ocurriendo en el día y en la semana" Revista Paula 2018.

tengo Instagram y Twitter. A la que más tiempo le dedico es a esta última, el resto de las plataformas no las veo con mucha frecuencia. Twitter me entretiene, porque siendo además una opinión más informada y política permite ir teniendo una especie de pulso de lo que va ocurriendo en el día y en la semana" Revista Paula 2018. SÍ creo que teníamos un país con más consensos de los que tenemos hoy, y creo que en eso hay personas, partidos y movimientos políticos que han influido para mal" En la misma Paula.

creo que teníamos un país con más consensos de los que tenemos hoy, y creo que en eso hay personas, partidos y movimientos políticos que han influido para mal" En la misma Paula. Tengo incorporado dentro de mi vocabulario el concepto "Gobierno Militar", Revista Capital 24 de mayo 2019

Felipe Ward sobre minuto de silencio por Pinochet: "Fue conversado por todos los jefes de bancada"

Ward (UDI) y Nuñez (RN) no aprueban reparación a víctimas de tortura

@camila_vallejo en calama el comunismo pierde en noviembre. Barricadas, violencia y encapuchados no son nuestro estilo. Dobla la derecha. — Felipe Ward (@FelipeWard) August 4, 2013

Es deber d todos defender a Chile d brutales ataques a la libertad y la verdad coordinados x Bachelet y comunistas, valga la redundancia. — Felipe Ward (@FelipeWard) October 21, 2014

Si Bachelet estuviera en la Moneda, el salario mínimo sería menor a 190.000. Las matemáticas no mienten. La izquierda sí. — Felipe Ward (@FelipeWard) July 11, 2012

@GiorgioJackson me alegro x tu optimismo. Ahora, si d verdad esperas q haya una asamblea constituyente, mejor espera sentado. Salu2. — Felipe Ward (@FelipeWard) May 4, 2015

En su rol como ministro de Bienes Nacional destacó por su lucha por el acceso a playas para todos los chilenos, y la devolución de los terrenos de CEMA Chile al Estado, así como la repatriación del Moai de Isla de Pascua que está en el Museo de Londres.

¿Habrá sido esto lo que a última hora bajó el nombramiento, o fue un volador de luces del Gobierno?