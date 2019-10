Fatboy Slim usa el discurso de Greta Thumberg para remezclar uno de sus viejos hits

Vaya manera de colgarse de la tendencia.

Antes de que todos perdieran la cabeza por el Joker, Greta Thumberg fue la última gran obsesión de internet. En donde su discurso incendiario en contra de las tendencias capitalistas que favorecen el cambio climático inspiró a muchos.

El furor por ella se ha ido disminuyendo relativamente conforme la marea de hashtags y trending topics la han ido sepultando. Pero de repente surgen algunas curiosidades llamativas y llenas de ritmo.

Justo eso acaba de suceder con el músico, DJ y genio Fatboy Slim, quien publicó en su cuenta oficial de Twitter un remix hilarante de su clásico Right Here, Right Now con el discurso célebre de Greta Thumberg:

Esto sucedió a finales de septiembre como un repost de una publicación creada originalmente por David Scott de The Kiffness.

A partir de ahí Fatboy Slim decidió llevar las cosas al siguiente nivel y crear él una nueva remezcla bajo la misma idea, para presentarla ahora en sus conciertos:

Absolutely superb night at Shindig / Mainyard, this #GretaThunberg vocal goes perfect with @FatboySlim !! 😍😍 pic.twitter.com/9yvFeER672 — Scott Jackson (@scottjack79) October 5, 2019

La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de todo lo que pueden hablar es dinero. Nos están fallando y los jóvenes están comenzando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes.

Es lo que suena de voz de Greta Thumberg mientras la canción de Fatboy Slim se va integrando hasta llegar al famoso y pegajoso estribillo.