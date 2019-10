Insólito: Fan de SpaceX pasó noche en la cárcel por tomar fotos de un prototipo de la compañía

El sujeto quien se declara fan de la compañía tomó fotografías del prototipo de la nave Starship sin saber lo caro que le saldría esta cotidiana acción.

Una insólita situación ocurrió en las dependencias de SpaceX en Texas, cuando un sujeto llamado JB Waggoner, autodeclarado fan de la compañía, pasó una noche completa en la cárcel por tomar unas fotografías "muy cercanas" del prototipo Starship.

Esta nueva nave es la más reciente creación de la empresa comandada por Elon Musk y al parecer aún existen algunos secretos con respecto a su construcción, por lo que la publicación de las imágenes por parte del fan causaron molestia dentro de la compañía.

Waggober pasó toda una noche en la cárcel debido a la situación, algo que sin duda jamás espero que ocurriera menos cuando se encontraba visitando una de sus empresas favoritas como cualquier persona normal.

Fan detenido por imágenes

Este pasado fin de semana, cuando el sujeto, quien reside en California y además como dato curioso posee un automóvil Tesla y es "aspirante" a empresario de tecnología espacial, estaba de visita en la base de Boca Chica cuando tuvo la idea de tomarse una selfie con el prototipo.

Para realizar esta acción, Waggober tuvo que acercarse demasiado al cohete, lo que se puede ver claramente en la imagen. A las pocas horas de haber compartido la fotografía en sus redes sociales, el sujeto fue tomado detenido y llevado a la cárcel por acuso de vulneración de privacidad.

Ante la situación, el afectado entregó las siguientes declaraciones "Me arrestan, me llevan a la cárcel y pasé la noche con otros siete tipos en una celda de concreto de 12 por 16, durmiendo en el piso sintiéndome bastante incómodo".

El prototipo fotografiado es conocido como Starhopper el cual fue construido por SpaceX a principios de este 2019. Este cohete es sin duda la piedra angular del nuevo vehículo conocido como Starship, el nuevo cohete que pretende transportar a más de 100 personas a la superficie de la Luna y Marte en pocos años más.

Un fan dolido con SpaceX

En palabras del propio afectado "Nunca se me acercó nadie de seguridad, vi gente trabajando a la distancia y en ningún momento alguien me advirtió y me prohibió hacerlo". La molestia en las declaraciones de Waggober es notoria, por lo que continuó realizando sus descargos en contra de la compañía.

"Un niño podría haber hecho fácilmente lo que yo hice, jamás pensé que era algo malo, si lo hubiera sabido jamás las hubiera publicado en mi Facebook". El afectado sentenció señalando que retiró la publicación original de las redes porque no quería causar más problemas.

Finalmente, Waggober tiene conocimientos en el tema, ya que durante el 2018 el con un grupo de compañeros formaron parte del equipo de Mars Colony X, agrupación que se dedica a crear soporte vital para la estadía en Marte y así mantener con vida a los astronautas en el planeta, por lo que se siente muy dolido con SpaceX con la incómoda situación que tuvo que soportar.