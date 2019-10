Facebook prueba Modo Oscuro para versión de escritorio

El Modo Oscuro al parecer no es una moda pasajera adoptada por la industria móvil y los desarrolladores de apps. Los beneficios de este cambio son perceptibles a simple vista; pero llama la atención como todos poco a poco se unen a esta tendencia. En donde Facebook es el último en sumarse a la fiesta.

La popular red social tiene ya algo de rato probando su Modo Oscuro en Android. Pero la novedad es que desde hace algunas horas los usuarios de la plataforma, en su versión de escritorio, han comenzado a recibir invitaciones para utilizar esta interfaz desde su computadora.

#Facebook #beta dark mode for desktop is almost awesome! pic.twitter.com/JGR5UYnHFd

Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode 🙌@MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I

— anastipu (@teepusahab) October 11, 2019