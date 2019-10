"Estamos en guerra": La frase de Piñera que le valió la comparación con Pinochet en redes sociales

"Estamos en Guerra", esas fueron las desafortunadas palabras del presidente Sebastián Piñera este domingo 20 de octubre y que le valieron el repudio en redes sociales.

En un punto de prensa en la Guarnición Militar de Santiago junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, y el general Javier Iturriaga, jefe de las FF.AA. en estado de emergencia, el mandatario aseguró que este enemigo "está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible".

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite" , afirmó esta noche el Presidente Sebastián Piñera en un llamado a la ciudadanía a enfrentar este "difícil" lunes con la mayor unidad y normalidad posibles.

También aseguró que "entiendo que nuestros compatriotas tienen derecho a protestas y compartimos muchas de sus inquietudes y necesidades. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para lograr que mañana sea un día lo más normal posible, para que el transporte funcione lo más normal posible. Hemos fortalecido el transporte público de superficie, permitiendo que haya solidaridad entre nuestros chilenos".

Además, pidió "a todos mis compatriotas que nos unamos en esta batalla que no podemos perder, que nos ayuden a que todos tengamos mañana un día lo más normal posible y que logremos por fin empezar a ganar esta batalla. Nos vamos a permitir que los delincuentes se sientan dueños de este país".

"Por eso les pido comprensión. Sé que han sufrido los efectos de estos actos vandálicos, sé que a muchos de ustedes los ha afectado. Pero quiero pedirles que todos somos responsables de aportar para que triunfe la democracia, la libertad y el derecho a vivir en paz sobre aquellos que por medio de la violencia quieren imponernos por la fuerza su forma de pensar", añadió.

El Presidente de la República no puede usar de esta manera la palabra "guerra". Es irresponsable. "Estamos en guerra". "Representan la maldad". Esta es una crisis que requiere una solución POLÍTICA, no militar ni moral.

En Chile no hay ninguna guerra. Es un profundo error usar ese lenguaje. Lo que hay son actos delictuales que no han tenido una respuesta eficaz, y un malestar ciudadano acumulado del cual todos tenemos que hacernos cargo.

No estamos en guerra! Es un pueblo indignado por años de abusos. No permitamos que el debate se centre en la violencia (que por cierto no queremos!). Todos deseamos paz, pero para que esta sea real se requiere justamente terminar con los abusos por los que se protesta.

