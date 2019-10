¿Fake News?: Fiscalía descarta por ahora que Estación Baquedano sea centro de tortura

Fuerte se instaló en la agenda que la Estación Baquedano del Metro de Santiago y la comisaría de Carabineros que hay en su interior, se estaban convirtiendo en centro de detención y torturas.

Todo comenzó, tal como lo cuenta La Tercera, con la presentación de una denuncia del "estudiante Nicolás Luer, que fue patrocinado por la profesora de Derecho de la Universidad de Chile Myrna Villegas" y que fue avalada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En el escrito se manifestaba que se habían visto personas engrilladas, colgando del techo y sufriendo graves apremios.

Le preguntaron a Ubilla por la existencia de un centro de tortura en Baquedano y dice que hay que separar las denuncias anónimas de las querellas que presentó el INDH. No se enteró de que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI ya está investigando.

Lo cierto es que el INDH a través de su director, Sergio Micco, se había hecho eco de esta denuncia y había comenzado la investigación respectiva.

El fiscal Omar Mérida realizó las primeras indagaciones en el lugar:

Fiscal Omar Mérida: "Antecedentes recabados hasta el momento permiten descartar que 60° Com. De Carabineros ubicada en Estación #Baquedano , haya sido utilizada como centro de tortura". Fiscal se constituyó en el lugar y realizó primeras diligencias. #JusticiaPenal pic.twitter.com/6T0APmA72z

Antes de eso, la noche de este martes 22 de octubre, los Magistrados Darwin Bratti y Daniel Urrutia, estuvieron en el lugar y detallaron a La Tercera:

“Evidentemente, lo que se estaba denunciando era muy grave así que concurrimos de inmediato y nos entrevistamos con personal de Carabineros, revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a una abogado del INDH constatando que no habían detenidos, ni tampoco registro de ellos”

De todas maneras, ambos no descartaron del todo que pudo suceder lo relatado por el estudiante de Nicolás Luer.

No nos podemos hacer cargo de lo que se diga en redes sociales, tampoco vamos a descartar que lo que dice el denunciante no pueda ser verdad. Lo que sí nosotros no presenciamos nada de lo que decía el amparo y levantamos un acta relatando estos hechos que mandaremos hoy a la Fiscalía.

Hay que ser responsables y aclarar que revisamos todo el recinto. Incluso la abogada del INDH iba con una linterna alumbrando los sectores más oscuros y no encontramos indicio alguno de una detención no registrada, en los techos no había nada que diera cuenta de amarras, tampoco sangre.