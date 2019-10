¿Qué es esta enorme esfera transparente hallada bajo el mar?

Un GIF se ha hecho viral. En él se ve una extraña esfera o huevo transparente bajo el mar. Las imágenes son reales, y esto es lo que sucede.

El fondo del mar guarda bastantes sorpresas que parecen salidas de un cuento de terror o fantasía. Y eso es hablando de las pocas cosas que hemos visto, aunque gracias a la tecnología actual, hemos presenciado un extraño y único momento bajo el mar: una enorme esfera transparente.

¿Qué es la enorme esfera transparente del GIF?

El enorme y extraño huevo no es un alienígena ni mucho menos. De hecho, se trata de una masa de huevos de calamar. No es uno solo. Estos curiosos animales desovan en una mucosa que se une a otras para proteger los huevos en sí.

Aunque no es algo común. De hecho, según el REVOcean en Twitter (quienes lo encontraron), esto fue filmado a 15 metros de profundidad. De hecho, no todos los calamares desovan de esta manera. Únicamente lo hacen un par de especies. Una vez creadas, las esferas comienzan a hundirse poco apoco hasta llegar a los 150 metros de profundidad. Es por eso que el hallazgo es especial y no es cosa de todos los días.

Aquí el video: