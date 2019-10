Eric Goles opina de Greta Thunberg: "Lo que me da miedo es: ¿Qué ocurre realmente con ella?

El matemático y escritor nacional recordado por su programa "Enlaces" nos entregó su opinión sobre la jóven ambientalista Greta Thunberg.

Eric Goles, el destacado matemático y escritor nacional, quien recibió el premio nacional a las ciencias exactas en el año 1993, nos ha entregado una visión personal con respecto a la joven ambientalista Greta Thunberg.

En el marco de las Charlas "Ciencia sin Ficción" desarrolladas en la ciudad de Concepción, pudimos conversar con el científico nacional, quien durante los últimos años ha dado una vuelta desde las matemáticas a la escritura, presentando su más reciente libro "La conspiración de Babel" el año pasado.

A raíz de toda la controversia que ha generado el caso de Greta y el cambio climático, Goles nos cuenta su visión personal con respecto a la joven, quien ha llamado la atención del mundo debido a la lucha que mantiene por crear conciencia con respecto a la crisis climática que afecta al mundo.

Eric Goles y su opinión sobre Greta Thunberg

El matemático nacional afirmó "No he tenido la oportunidad de escucharla en detalle, pero se que es una niña que tiene Asperger y se lo que está haciendo(…) esperaría que no la estén explotando los padres, ya que yo siempre pienso en los niños con este trastorno con mucho respeto porque me ha tocado conocer a muchos".

Goles continuó sus palabras con respecto a Greta "Considero que su causa es correcta, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero lo que me da miedo es : ¿Qué ocurre realmente con ella?, creo que es una pregunta que hasta ahora nadie se hace y quizás ella esté ahí porque quien sabe, la están obligando a ir a todas partes, por lo que creo que es necesario conocer un poco más sobre eso".

Finalmente, el matemático nacional nos contó que se encuentra trabajando en en próximo libro y sobre lo que ha significado ingresar al mundo de las escritura "Yo estoy super satisfecho con esto, además de ser matemático desde que entre en a la Universidad tenía la pasión por escribir, y ahora me encuentro escribiendo un nuevo libro que este mes ya debería terminarlo para quizás publicarlo el próximo año".