Episodio de Pokémon que causa epilepsia podría ser transmitido en Japón de nuevo

Pokémon tuvo un episodio muy polémico hace algunos muchos años, muchos bastantes años.Tantos años tiene ese episodio que todavía todos pensábamos que Ash ganaría la liga de Kanto. Y ese episodio levantó mucha polémica alrededor del mundo e hizo que satanizaran la serie en América y parte de Europa.

Pero no estamos aquí para hacer un recuento de los daños, ya que este tema es tan intenso que se puede hacer una tesis completa. Sino que hablaremos de como es que Hulu parece que está planeando en traer de vuelta el episodio. Así es como lo reporta Comicbook.

De acuerdo a un tipo con un ojo clínico para los detalles, Hulu Japón podría traer de vuelta a este episodio. Esto después de ver listados los primeros 37 episodios de la serie que al parecer llegaron con el avance del episodio.

On a random note: It's still insane that Hulu JP uploaded the original masters for Pokemon's first 37 or so episodes and they LEFT IN THE PORYGON PREVIEW.

