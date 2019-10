Javier Santaolalla "La divulgación de la ciencia requiere mucho esfuerzo y no todos tienen ganas de hacerlo"

Conversamos con Javier Santaolalla quien es un mutifacético divulgador científico que se encarga de darle un giro innovador a la ciencia hoy en día.

Hace algunos días en el marco de las charlas "Ciencia sin ficción" conversamos con el conocido divulgador científico español y Doctor en física de partículas Javier Santaolalla, quien se ha ganado un espacio en el último tiempo gracias a sus recientes libros y el especial énfasis que le da a la divulgación científica.

Además de haber trabajado en el CERN, Santaolalla es Ingeniero en Telecomunicaciones, YouTuber, colaborador en la televisión, investigador, monologista científico, conductor de eventos entre otras cosas más.

Sin embargo, él se describe a si mismo como un científico moderno, amante de la física y en constante aprendizaje todo los días, razones que entrega en detalle en la siguiente entrevista.

Javier Santaolalla y su pasión por la ciencia

FW:¿ Cómo nació tu pasión por la ciencia?

JS: "Desde pequeño sentí cierta facilidad hacia las matemáticas y el mundo del abstracto y desde el colegio siempre se me daba bien y eso aumentaba mi curiosidad por ella. Sin embargo, la física la descubrí a los 20 años, cuando me nació la pasión por leer libros sobre esta área de la ciencia y ahí descubrí que era algo increíble".

FW: Con respecto a los niños ¿Crees que existe un real interés de ellos hacia el mundo científico?

JS: "Pues yo veo dos mundos, ya que existen algunos que están más apáticos con respecto al tema y muchos se encuentran muy perdidos (..) pero hay una parte de la nueva generación donde encuentras chicos muy preparados y con muchas ganas de aprender. Es increíble todo lo que saben y ojalá cada vez más existan personas de este tipo, que se interesen realmente por los temas de la ciencia".

FW: ¿Consideras que realizar divulgación científica es algo trascendental para un científico hoy en día?

JS: "Creo que esto no tienen que hacerlo todos los científicos ya que la divulgación de la ciencia requiere mucho esfuerzo y no todos tienen ganas de hacerlo. La motivación y ganas de hacerlo de forma constante es algo difícil, pero se puede lograr, sin embargo, creo que ojalá siempre existan canales para que los científicos que se sientan motivados con esto puedan hacerlo , pero obviamente, a los que no les guste y no se sientan cómodos, podrán disfrutar otro tipo de comunicación que consideren correctas e idóneas para ellos."

FW: ¿Cual es tu visión con respecto al cambio climático?

JS: "Bueno pues esto es una cuestión que hoy por hoy está fuera de duda y por todos los estudios que existen los cuales avalan esta situación, es sin duda algo por lo que debemos preocuparnos todos , por lo que debemos hacer caso a los expertos y la gente que sabe, quienes se encuentran todos los días en ello y ya podemos ver consecuencias terribles con respecto a este cambio, como el derretimiento del hielo en la Antártica y también la situación que se vive en los corales, por lo que debemos aprender a escuchar los consejos de las personas que estudian y viven directamente".

FW: ¿Tu opinión con respecto a Greta Thunberg?

JS: "No he indagado mucho con respecto a ella pero siempre creo yo tenemos que escuchar a las nuevas generaciones ya que son ellos quienes van a heredar el mundo y además ellos sufrirán las consecuencias de lo que actualmente nos encontramos haciendo nosotros, por lo que es bueno escuchar a todos los jóvenes y que además tengan influencia en lo que se decide con respecto a temas tan serios como el cambio climático".

FW: Finalmente ¿Cómo ves el desarrollo en Chile con respecto a la ciencia?

JS: "Chile tiene un desarrollo espectacular en la ciencia, ya es la cuarta vez que visito el país y siempre quedo sorprendido por el grandísimo interés que existe en este país con respecto a la ciencia".