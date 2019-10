Elon Musk rompe sus celulares y los cambia con regularidad por seguridad

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, rompe constantemente sus equipos de telefonía y los reemplaza por cuestiones de seguridad.

Elon Musk hace lo que cualquier soñaría con hacer pero que muy pocos pueden lograr, ser un millonario excéntrico. Pero como llegó muy lejos pensando diferente, es obvio que hará cosas que nos parezcan extrañas. Y es que eso de ir por ahí rompiendo celulares y comprando otros como si se tratase de calzones nos parece muy extremo. Pero no cabe duda que no hay mejor medida de seguridad que esa. Claro, si tienes el dinero para llevarla a cabo. Así es como lo reporta Business Insider.

Me gusta como piensa

Seguramente si ya te aventaste toda la serie de Breaking Bad y seguiste con Better Call Saul y El Camino, viste incontables veces como las personas destruían teléfonos como si fueran galletas. En ese universo tiene sentido, ya que todos se manejan bajo dinero de droga, el cual no es poco. Pero a parte de Heisenberg y Jesse Pinkman, en la vida real tenemos a otro millonario que hace lo mismo. Y no podría ser nadie más que Elon Musk.

Esto se dio a conocer gracias a un archivo de una corte que realizó una investigación sobre Musk. La cual se llevó a cabo gracias a que Vernon Unsworth levantó una demanda contra él porque Musk lo llamó “Pedófilo” en Twitter.

Fue aquí, que se descubrió la manera en que Elon Musk hace uso de sus equipos telefónicos.

Por razones de seguridad, el Sr. Musk cambio su dispositivo celular con regularidad. Cuando eso sucede, su dispositivo anterior es registrado, limpiado y almacenado o destruido.

Es lo que dice el reporte sobre las actividades personales de Elon Musk. Pero si te pones a pensarlo un poco, esto tiene mucho sentido. Ya que él tiene mucho qué perder si es que su seguridad es vulnerada. Sinceramente, de tener los mismos proyectos, dinero y secretos que él, todos haríamos lo mismo.