Artista de efectos visuales de El Señor de los Anillos mató a sus padres por no haber cuidado bien a su perro

El artista de efectos visuales de El Señor de los Anillos se llama Sergey Koudryavtsev, y apuñaló brutalmente a sus propios padres.

Un extraño e inexplicable hecho se dio estos días en Reino Unido. Un artista de efectos visuales que trabajó en películas como El Señor de los Anillos fue arrestado por ser el autor de un brutal crimen. El hombre confesó haber asesinado a sus propios padres por un motivo muy sorprendente: haber cuidado mal a su propio perro.

El hombre de 48 años de edad se llama Sergey Koudryavtsev, quien trabajó en títulos como El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002). El asesino de ciudadanía rusa y neozelandesa acabó con la vida de Tatiana Koudriavtseva y Vladimir Koudriavtsev, de 68 y 69 años respectivamente. Los hechos ocurriendo el pasado 20 de mayo en la vivienda la familia, en Londres. Tres días después, Koudryavtsev llamó a la policía para confesar el asesinato y entregarse.

Según la versión de Koudryavtsev, todo se debería a su mastín inglés llamado Enzo. Su testimonio señala que dejó a su amado perro al cuidado de sus padres. Sin embargo, una supuesta insistencia de ellos por abrir la ventana habría enfermado a su mascota. Esto generó la ira del hombre, quien confiensa que trató de contenerse durante cuatro meses.

Cuando se le preguntó por la razón de su accionar, Koudryavtsev señaló que tenía un gran desacuerdo con sus padres. Según él, nunca vio a los seres humanos como superiores frente a los animales. Por eso, al ver notar una infección dental en su perro nunca perdonó este hecho a sus padres.

El experto en efectos visuales fue condenado a 26 años de prisión por apuñalar y asesinar a sus progenitores. Ante esto, él confesó que no sentía remordimiento pero que sabía que tenía que pagar por el precio de sus acciones.

Poco amor a su familia

Koudryavtsev no solo había trabajado en El Señor de los Anillos, sino en muchas más películas reconocidas. Por ejemplo, también trabajó en X Men: The Last Stand, Avatar, The A-Team y Rise of the Planet of the Apes.

Según su ex-esposa, el hombre siempre se caracterizó por tener pocas habilidades sociales. De hecho, cuando vivieron en Nueva Zelanda la quiso obligar a dejar su trabajo para cuidar a su anterior perro a tiempo completo. Cuando este murió en 2008, empezó a tener actitudes suicidas.

No les fue mejor con el segundo perro que tuvieron, Nikita. Ya viviendo en Reino Unido, Koudryavtsev estalló en ira y la culpó a ella por la muerte de Nikita. Fue ahí cuando la mujer decidió apartarse de él porque se había vuelto "aterrador".

El padre de Koudryavtsev tenía cáncer y había sufrido un accidente cerebrovascular poco antes de morir. Sin embargo, esto no le había afectado en lo más mínimo, y testimonios cuentan que Koudryavtsev decía "no puedo esperar más para que ese cabrón se muera".