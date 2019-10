El Camino: una Película de Breaking Bad iba a tener una trama y final totalmente distintos

Han pasado ya algunos días desde el estreno en Netflix de El Camino: una Película de Breaking Bad. La cinta se ha vuelto de relativo culto entre los fanáticos más devotos de la serie.

Pero también va llegando el momento de conocer algunos detalles de la cinta que tal vez no les agraden. Ya que al parecer el plan original de su trama era muy diferente a lo que terminamos viendo.

Vince Gilligan, creador de todo este universo narrativo, tuvo una kilométrica entrevista con los amigos de Entertainment Weekly, en donde reveló varios datos sobre el proceso de producción de El Camino: una Película de Breaking Bad.

En donde una de las cosas que más llama la atención es que en realidad tenía planeado un final y tono muy diferente para el filme. Así que si no quiere arruinarse la experiencia con algunos spoilers, deberían dejar de leer a partir de aquí:

Realmente, en mi corazón creí que la historia fue contada con el episodio 62 final de Breaking Bad. Pensé que dependía de la audiencia descubrir cómo se escapó Jesse, pero que estuveran presentes lo suficiente para verlo salir victorioso.

Sin embargo, luego, con el pasar de los años, me encontré preguntándome: “¿Cómo se escapó exactamente? ¡Porque eso no es tarea fácil! ¿Y qué pasaría si no se escapó? ¿Qué pasaría si fue arrestado a la vuelta de la siguiente esquina?

Incluso jugué con la idea de mejor contar esa historia en la película.