Donald Trump se compra un iPhone y le pide a Tim Cook que regrese el botón de inicio

Donald Trump es uno de los usuarios más populares (o infames) del iPhone. Durante toda su administración ha tenido una relación complicada con la compañía y su jefe Tim Cook; por sus intenciones de migrar toda la producción del dispositivo a Estados Unidos.

Pero los choques entre ambos personajes a veces alcanzan niveles simplemente absurdos. Ese ha sido el caso más reciente, en donde todo apunta a que el mandatario acaba de comprarse un nuevo smartphone de esta marca. Pero no estaría muy contento con la ausencia del botón físico de inicio:

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019