De Iron Man a Doctor Loco: el tráiler de Dolittle con Robert Downey Jr. es espectacular

Nadie esperaba algo de esta película pero apunta a convertirse en un nuevo clásico.

Luego de Avengers: Endgame nadie sabía qué podía seguir para Robert Downey Jr. Pocos actores en la historia se encuentran ante el dilema de qué hacer luego de protagonizar la película más taquillera de la historia.

Pero el actor parece que tuvo las cosas claras desde siempre, y su siguiente jugada es ni más ni menos que… imitar a Eddie Murphy, con un remake de Dolittle.

Universal Pictures acaba de presentar el primer avance de esta cinta, que adapta la ya legendaria historia infantil escrita por Hugh Lofting.

Cuando la noticia se supo al principio había muchas dudas. Pero para sorpresa de muchos descubrimos que decidieron basarse completamente en el texto original.

Esto quiere decir que l trama de Dolittle no sucede en nuestros días, sino un siglo atrás. La sinopsis oficial tiene igual varios detalles:

Robert Downey Jr. da vida a uno de los personajes más perdurables de la literatura en una vívida reinvención del clásico cuento del hombre que podía hablar con los animales: Dolittle. Después de perder a su esposa siete años antes, el excéntrico Dr. John Dolittle (Downey), famoso médico y veterinario de la Inglaterra de la Reina Victoria, se refugia detrás de los altos muros de Dolittle Manor con su colección de animales exóticos como única compañía. Pero cuando la joven reina (Jessie Buckley) enferma gravemente, un renuente Dolittle se ve obligado a embarcarse en una aventura épica a una isla mítica en busca de una cura, recuperando su ingenio y coraje mientras encuentra viejos adversarios y descubre criaturas maravillosas.

Como podemos ver el tráiler luce espectacular y emocionante, con un reparto de primer nivel acompañando al actor. Entre histriones que prestan su voz a animales y personas que veremos en pantalla Dolittle cuenta con la participación de Harry Collett (Dunkirk), Rami Malek (Mr. Robot), Octavia Spencer (The Shape of Water), Kumail Nanjiani (The Big Sick), John Cena (Bumblebee) y Emma Thompson entre muchos otros.

Dolittle se estrena en enero de 2019.