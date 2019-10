Disneyland es el lugar más feliz de la Tierra, y cuando estás ahí de día, no hay duda de ello. Aunque de noche, las cosas cambian.

Disneyland es todo felicidad y diversión, además de juegos geniales y personajes que has visto en la pantalla grande. Aunque cuando las puertas se cierran después de las 10:00 pm, las cosas son un poco diferentes. Ahí sigue la fantasía, aunque también un poco de terror.

Disneyland solitario más allá de las puertas

El parque temático cierra a las 10:00 pm en punto. A esa hora, la mayoría de la gente ya debe estar fuera de las instalaciones, y los que siguen ahí son escoltados amablemente a la salida. Aunque en pocas ocasiones, algunas personas son bienvenidas a quedarse. En nuestro caso, fuimos invitados a una fiesta privada en Oga's Cantina y pudimos husmear un poco en el parque oscuro.

Aunque por desgracia, solo fue poco, pues los guardias no permitieron que nos metiéramos más profundamente. Y no, no nos topamos con el fantasma de Walt Disney, por desgracia. Esto es lo que vimos.

Cuando el parque cierra, todavía quedan encendidas algunas animaciones, así como la luz de algunos locales. Y obviamente, aprovechamos para ir a visitar al Halcón Milenario totalmente solo. Y fue genial.

Info Info Info Terror y fantasía: Así se ve Disneyland vacío por la noche Info

La experiencia fue rápida, pero es algo que no se volverá a repetir… probablemente.