Disney y Vans estrenan ropa de The Nightmare Before Christmas

Disney hace una épica colaboración con Vans para traer mucha ropa de The Nightmare Before Christmas justo a tiempo para Halloween.

Disney siempre estará buscando sacar provecho y dinero a sus franquicias, sin importar que tan viejas sean. Es justamente por eso que en el mes del terror, la compañía del ratón hizo equipo con Vans, para una línea de ropa. Pero no es cualquier línea de ropa, es una línea inspirada en The Nightmare Before Christmas. Así es como lo reporta comicbook.

What is this? WHAT IS THIS?

The Nightmare Before Christmas, también conocida como El Extraño Mundo de Jack es una película que muchos amamos. Y aunque no fue dirigida por Tim Burton, tiene todo su sentimiento gracias a que hizo un excelente trabajo como productor.

Es por eso que generaciones enteras quedaron fascinas con la estética de la película y de sus entrañables personajes. Sin contar que tiene un soundtrack asombroso de parte de Danny Elfman, uno de los mejores compositores de toda la industria.

Así que para celebrar Halloween (y navidad de una vez) Vans nos trae unas cuantas hermosas prendas. Dentro de todas estas, obviamente veremos mucho calzado, lo cual es su especialidad.

Sinceramente, los tenis se ven increíbles, pero los demás productos no se quedan atrás. En especial esos productos que tienen muchos tipos de tela distintos dentro de su diseño. Si me preguntan a mi, quiero la gorra y la mochila.

Por el momento esto solamente está disponible en Estados Unidos pero seguramente no tardarán en llegar a países de América Latina. La venta de estos productos en la tienda de Vans comenzó justamente hoy. Así que si quieres importar los productos, entra en el siguiente link. Recuerda que los precios están en dólares, suena raro que lo recuerde pero nunca falta quien llegue a reclamar que no avisé.

Así que estaremos muy al pendiente de todo esto, no solo por ustedes, también porque nuestras carteras de repente se han comenzando a sentir un poco más pesadas.